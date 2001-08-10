Тихоокеанское
информационное агентство
10 Июля 2019
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Людей, ведущих ЗОЖ, будут искать на Сахалине
17:55, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Расписание пригородных поездов временно изменят на Сахалине

Временно изменится расписание пригородных поездов в Сахалинской области. Это связано с переустройством железной дороги на общесетевую ширину колеи 1520 мм, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной железной дороги.

Таким образом, отменяются следующие поезда:

  • в период с 14/07 по 29/08-2019 г. № 6011 сообщением Пять Углов – Южно-Сахалинск, № 6009 сообщением Южно-Сахалинск – Дальнее;
  • в период с 15/07 по 01/09-2019 г. № 6015 сообщением Пять Углов – Южно-Сахалинск, № 6016 сообщением Южно-Сахалинск – Пять Углов, № 6013 сообщением Пять Углов – Южно-Сахалинск, № 6014 сообщением Южно-Сахалинск – Пять Углов, № 6008 сообщением Дальнее I – Южно-Сахалинск;
  • в период с 15/07-2019 г. и до отмены № 6001 сообщением Южно-Сахалинск – Новодеревенская, № 6002 сообщением  Новодеревенская – Южно-Сахалинск, № 6003 сообщением  Южно-Сахалинск – Новодеревенская, № 6004 сообщением  Новодеревенская – Южно-Сахалинск, № 6005 сообщением  Южно-Сахалинск – Новодеревенская, № 6006 сообщением  Новодеревенская – Южно-Сахалинск.

А в ежедневном обращении в период с 15 июля по 10 ноября назначаются (по мск):

  • № 6001 сообщением Дальнее I – Новодеревенская, отпр. о.п. Дальнее I в 00.30., о.п. 14 км 00.42-00.43, о.п. 16 км 00.53-00.54, приб. о.п. Новодеревенская в 00.57, составностью – 1 межобластной вагон;
  • № 6002 сообщением Новодеревенская – Дальнее I, отпр. о.п. Новодеревенская в 01.08, о.п. 16 км 01.12-01.13, о.п. 14 км 01.19-01.20, приб. на о.п. Дальнее I в 01.33, составностью – 1 межобластной вагон;
  • № 6003 сообщением Дальнее I – Новодеревенская, отпр. о.п. Дальнее I в 10.30, о.п. 14 км 10.42-10.43, о.п. 16 км 10.53-10.54, приб. о.п. Новодеревенская в 10.57, составностью – 1 межобластной вагон;
  • № 6004 сообщением Новодеревенская – Дальнее I, отпр. о.п. Новодеревенская в 11.08, о.п. 16 км 11.12-11.13, о.п. 14 км 11.19-11.20, приб. на о.п. Дальнее I в 11.33, составностью – 1 межобластной вагон.

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