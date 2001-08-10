Расписание пригородных поездов временно изменят на Сахалине

Временно изменится расписание пригородных поездов в Сахалинской области. Это связано с переустройством железной дороги на общесетевую ширину колеи 1520 мм, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной железной дороги.

Таким образом, отменяются следующие поезда:

в период с 14/07 по 29/08-2019 г. № 6011 сообщением Пять Углов – Южно-Сахалинск, № 6009 сообщением Южно-Сахалинск – Дальнее;

в период с 15/07 по 01/09-2019 г. № 6015 сообщением Пять Углов – Южно-Сахалинск, № 6016 сообщением Южно-Сахалинск – Пять Углов, № 6013 сообщением Пять Углов – Южно-Сахалинск, № 6014 сообщением Южно-Сахалинск – Пять Углов, № 6008 сообщением Дальнее I – Южно-Сахалинск;

в период с 15/07-2019 г. и до отмены № 6001 сообщением Южно-Сахалинск – Новодеревенская, № 6002 сообщением Новодеревенская – Южно-Сахалинск, № 6003 сообщением Южно-Сахалинск – Новодеревенская, № 6004 сообщением Новодеревенская – Южно-Сахалинск, № 6005 сообщением Южно-Сахалинск – Новодеревенская, № 6006 сообщением Новодеревенская – Южно-Сахалинск.

А в ежедневном обращении в период с 15 июля по 10 ноября назначаются (по мск):