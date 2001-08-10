Более 17 тысяч сахалинских должников лишили электроэнергии
В начале июня задолженность за потребленную электроэнергию частных клиентов Сахалинэнергосбыта (филиал ПАО ДЭК) составила более 390 млн рублей. Тем, чей долг превышает два норматива потребления, установленного в регионе, после соответствующих предупреждений ограничивают подачу ресурса. Всего с начала года энергетики провели более 17 тысяч отключений неплательщиков, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу энергокомпании.
В июне меры по ограничению энергоснабжения были применены в отношении 2 856 граждан. Часть из них сразу после отключений оплатила задолженность на общую сумму 2,9 млн рублей. Порядка 6 тысяч сахалинцев в настоящее время находятся под контролем энергетиков на предмет самовольного подключения к электросетям без оплаты долга. В прежнем объеме энергоснабжение восстанавливают только после полного погашения задолженности или заключения соглашения о ее реструктуризации, оплаты пени за просрочку платежей, а также услуги по подключению к электропитанию. При выявлении самовольного подключения нарушителя привлекают к административной ответственности в виде штрафа. Для физических лиц он составляет от 10 до 15 тысяч рублей, при повторном подключении – от 15 до 30 тысяч рублей.
Помимо ограничений в энергоснабжении в отношении должников ведется судебно-исковая работа. С потребителями, не исполнившими решения суда о погашении задолженности, начинают работать судебные приставы. Среди мер воздействия, которые они вправе применить к неплательщикам, - списание средств с расчетных счетов, арест имущества, ограничение выезда за пределы РФ, запрет на действия по передаче (продаже, дарению и т.п.) автотранспорта и недвижимости.
Счета за потребленную электроэнергию необходимости оплачивать до 25-го числа каждого месяца любым удобным способом: посредством «Автоплатежа», в почтовых и банковских отделениях, в кассах абонентских отделов Сахалинэнергосбыта, посредством онлайн-сервисов или платежных терминалов.
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