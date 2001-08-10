«Лучшее IT-решение в сфере спорта и туризма» ищут на Сахалине
Конкурс «Лучшее IT-решение в сфере спорта и туризма» стартовал в Сахалинской области. Накануне обо всех подробностях на брифинге рассказали заместители председателя правительства островного региона – Антон Зайцев и Вячеслав Аленьков, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Иницииаторы конкурса хотят объединить усилия островного IT-сообщества для разработки полезного и удобного проекта в сфере спорта и туризма. Пилотным объектом для внедрения решений был выбран СТК «Горный воздух». Представлены три номинации: «Лучший контент для мобильного приложения туриста «Универсальный гид», «Лучший концепт IT-решения для спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», «Лучшая озвучка чат-бота для спортивно-туристического комплекса «Горный воздух»».
– Мы уже неоднократно встречались с IT-бизнесом региона и хотим продолжить плодотворное сотрудничество. Сегодня даем старт конкурсу IT-решений для спорта и туризма Сахалинской области, который положит начало нашей совместной работе над цифровизацией региона, - отметил Вячеслав Аленьков.
– Посещение «Горного воздуха» должно быть максимально комфортным для сахалинцев и гостей острова. В этом может помочь мобильное приложение, где будут отражены все услуги комплекса с возможностью воспользоваться ими онлайн. Этой единой информационной сетью мы хотим объединить все бизнес-структуры, которые работают на территории «Горного воздуха», – сказал Антон Зайцев.
Участникам IT-конкурса предлагается придумать несколько объединенных решений для удобства посетителей «Горного воздуха».
При поддержке ПАО «Ростелеком» создается лучший контент для приложения «Универсальный гид». В этой номинации участникам требуется интересно представить комплекс «Горный воздух» и его самые достопримечательные точки в формате аудио.
Задание для номинации «Лучшая озвучка для чат-бота» - серьезное задание, в котором нужно разработать набор сценариев в виде блок-схем для будущего чат-бота «Горного воздуха».
Участникам дается три недели для подготовки конкурсного проекта. Как отметили спикеры на брифинге, принимаются как уже готовые решения, так и минимальные разработки, но с хорошей концепцией. К участию приглашаются не только специалисты IT-компаний, но и студенты и даже школьники.
Заявку потенциальный участник должен оставить на сайте: https://clck.ru/Gxdcw. После регистрации на электронную почту будет выслано положение о проведении конкурса с базовыми техническими заданиями для выбранной номинации.
Итоги подведут 1 августа на «Горном воздухе». Победители получат призы от организаций – заказчиков IT-решений.
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