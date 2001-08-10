Изменится движение автобусов и поездов по маршруту Южно-Сахалинск - Новодеревенская

В связи с проведением ремонтных работ с 15 июля движение по маршруту Южно-Сахалинск - Новодеревенская изменится. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Так, автобус № 106 сообщением Южно-Сахалинск - Дальнее с привокзальной площади города будет отправляться в 08.00 и 18.00

Поменяется и движение пригородных поездов:

№ 6001 сообщением Дальнее - Новодеревенская с отправлением с Дальнего в 08.30;

№ 6002 сообщением Новодеревенская - Дальнее с отправлением с Новодеревенской в 09.08;

№ 6003 сообщением Дальнее - Новодеревенская с отправлением с Дальнего в 18.30;

№ 6004 сообщением Новодеревенская - Дальнее сотправлением с Новодеревенской в 19.08.