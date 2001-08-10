"Выездная диспансеризация" побывала в селе Новиково

Выездные бригады отделения медицинской профилактики Корсаковской ЦРБ проводят диспансеризацию в сёлах. Медики на месте проводят осмотры, делают кардиограммы и флюорографию, берут анализы, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

Первым пунктом для выездной диспансеризации стало село Новиково. Это самый отдаленный населенный пункт Корсаковского городского округа. Постоянно в нем проживают около 300 человек, диспансеризацию прошли более 60. Многие сельчане сейчас работают на путине или на вахте, а некоторые выехали в отпуск. К тем, кто не может передвигаться самостоятельно, медики приходили прямо домой.

- Это вообще впервые в истории поселка приходят на дом для проведения медицинского осмотра, - рассказала жительница Новиково Татьяна Коротенко.

Она живет в селе уже 42 года. Есть дети, внуки и даже правнуки. Регулярно навещают ее. И она к ним иногда ездит в гости. Но всегда возвращается в Новиково. Говорит, что все равно тянет домой.

В рамках диспансеризации Татьяне Коротенко сделали кардиограмму, взяли анализы крови. По результатам врач-терапевт навестит пенсионерку, познакомит с результатами осмотра и выпишет направление на второй этап диспансеризации к врачам-специалистам.

- На втором этапе диспансеризации проходят дообследование в поликлиническом отделении центральной районный больницы. Есть договоренность с администрацией села о выделении автобуса, который будет доставлять пациентов в Корсаков, - сказала Галина Верхогляд, врач-терапевт отделения медицинской профилактики Корсаковской ЦРБ.

В конце июня новый главный врач ГБУЗ «Корсаковская ЦРБ» Осман Салманов проводил прием жителей села Новиково. В ходе него он рассказал о том, что планируется проведение диспансеризации сельчан без выезда в Корсаков. Также он отметил, что работа с селами городского округа будет упорядочена и улучшена.