"Выездная диспансеризация" побывала в селе Новиково
Выездные бригады отделения медицинской профилактики Корсаковской ЦРБ проводят диспансеризацию в сёлах. Медики на месте проводят осмотры, делают кардиограммы и флюорографию, берут анализы, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу районной администрации.
Первым пунктом для выездной диспансеризации стало село Новиково. Это самый отдаленный населенный пункт Корсаковского городского округа. Постоянно в нем проживают около 300 человек, диспансеризацию прошли более 60. Многие сельчане сейчас работают на путине или на вахте, а некоторые выехали в отпуск. К тем, кто не может передвигаться самостоятельно, медики приходили прямо домой.
- Это вообще впервые в истории поселка приходят на дом для проведения медицинского осмотра, - рассказала жительница Новиково Татьяна Коротенко.
Она живет в селе уже 42 года. Есть дети, внуки и даже правнуки. Регулярно навещают ее. И она к ним иногда ездит в гости. Но всегда возвращается в Новиково. Говорит, что все равно тянет домой.
В рамках диспансеризации Татьяне Коротенко сделали кардиограмму, взяли анализы крови. По результатам врач-терапевт навестит пенсионерку, познакомит с результатами осмотра и выпишет направление на второй этап диспансеризации к врачам-специалистам.
- На втором этапе диспансеризации проходят дообследование в поликлиническом отделении центральной районный больницы. Есть договоренность с администрацией села о выделении автобуса, который будет доставлять пациентов в Корсаков, - сказала Галина Верхогляд, врач-терапевт отделения медицинской профилактики Корсаковской ЦРБ.
В конце июня новый главный врач ГБУЗ «Корсаковская ЦРБ» Осман Салманов проводил прием жителей села Новиково. В ходе него он рассказал о том, что планируется проведение диспансеризации сельчан без выезда в Корсаков. Также он отметил, что работа с селами городского округа будет упорядочена и улучшена.
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