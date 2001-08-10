Молодёжный совет создали в Сахалинской таможне

В Сахалинской таможне сформировали молодёжный совет. В нём юные таможенники скажут новое слово в работе ведомства – в основной деятельности, культуре, спорте и других направлениях. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу региональной таможни.

Члены и председательствующий состав совета были определены на первом заседании органа, которое прошло под руководством начальника Сахалинской таможни Виктора Холичева. К работе молодежного совета подключились таможенники Корсакова, Холмска и Южно-Курильска.

Виктор Холичев отметил, что в таможне трудится немало молодежи – более 90 служащих, пятая часть всего коллектива. Среди них есть начальники отделов, уже имеющие определенный трудовой опыт.

Молодые люди, многие из которых недавно пришли со студенческой скамьи, в том числе выпускники Российской таможенной академии, смогут выносить на обсуждение совета проблемные и другие вопросы по основной деятельности, а также высказывать мнение по актуальным вопросам в спортивной, культурной, общественной жизни таможни.

Ближайшее мероприятие, на котором члены совета смогут поделиться своим опытом со студентами и школьниками – сахалинский форум «Правовые университеты». В этом году к мероприятию подключились, помимо других правоохранительных органов, пограничное управление ФСБ, ГУ МЧС и Сахалинская таможня.

В качестве таможенной площадки для проведения форума был выбран аэропорт Южно-Сахалинска. На посту работает много таможенников, вошедших в состав молодежного совета. Своими знаниями и опытом они поделятся с островитянами 17 и 18 сентября.