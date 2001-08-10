Новые пожарные депо появятся в Долинском и Макаровском районах

Два новых здания для огнеборцев возводят в селах Углезаводск и Восточное. Они придут на смену устаревшим депо. Сахалинские власти выделили из бюджета на строительство около 60 миллионов рублей, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В новостройках разместят дипспетчерские, караульные помещения, посты газодымозащитной службы и учебные классы. Также предусмотрены комнаты для бытового обслуживания и отдыха пожарных. В каждом здании будет гараж на два машиноместа со смотровой ямой для обслуживания и ремонта пожарной техники.

– Новые депо отвечают всем современным стандартам, а удачное расположение позволит пожарным оперативно реагировать на сообщения о возгораниях, – рассказал начальник отдела материально-технического обеспечения управления противопожарной службы Сахалинской области Дмитрий Гаранин.

Здания строят по быстровозводимой технологии в рамках программы «Защита населения и территории Сахалинской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Завершение работ планируется в конце августа.

Правительство Сахалинской области сегодня уделяет особое внимание материально-техническому оснащению противопожарной службы. В конце прошлого года на средства регионального бюджета была закуплена беспрецедентная партия новейшего оборудования для огнеборцев общей стоимостью 90 миллионов рублей. Это 16 видов спасательных приборов и амуниции, в частности, 115 комплектов теплоотражающей одежды, 275 противопожарных ранцев, 217 дыхательных аппаратов на сжатом воздухе, 13 тепловизоров, 5 переносных дымососов, 15 пневматических прыжковых устройств, 34 манекена-тренажера для спасателей. В конце января региональные власти закупили четыре новых снегоболотохода для оказания помощи в доставке людей и грузов в тяжелых дорожных и климатических условиях.

Также в последнее время в островном регионе были построены 16 новых пожарных депо. Два из них - в начале этого года в селах Ильинское Томаринского района и Онор Смирныховского района.