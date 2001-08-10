Нивхский алфавит отметил 40-й день рождения
На Сахалине отмечают 40-летие нивхского алфавита. Его автор - основоположник нивхской литературы, лауреат государственной премии России, почетный гражданин Сахалинской области и Ногликского района Владимир Санги. Созданный им проект алфавита был утвержден 29 июня 1979 года Советом Министров РСФСР. Тогда же было принято решение об издании букварей на амурском и восточно-сахалинском диалектах. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на правительство региона.
Сейчас в Сахалинской области проживают 4377 представителей коренных малочисленных народов Севера – нивхов, уильта, эвенков, нанайцев. В этом году по инициативе главы региона Валерия Лимаренко была восстановлена работа совета коренных малочисленных народов Севера, который не собирался с 2016 года. На его повестку выносятся вопросы, касающиеся традиционного образа жизни этносов, в том числе сохранения и развития самобытной культуры.
40-летие создания нивхского алфавита для двух основных диалектов (сахалинского и амурского) отмечается в Международный год языков коренных народов. Торжественное мероприятие, посвященное знаменательной дате, состоялось в центре досуга поселка Ноглики. Участие в нем приняли жители Ногликского, Тымовского и Охинского районов.
Виновник торжества – Владимир Санги – с удовольствием пообщался с присутствующими на родном языке.
– К большому сожалению, на нивхском сегодня мало кто говорит. Но гарантом того, что язык сможет жить, является нивхский алфавит, – отметил Владимир Санги, который завершил свое выступление лиричной песней.
По словам заместителя губернатора Сахалинской области Сергея Будкина, этот праздник объединяет весь нивхский народ.
– Несмотря на то, что нивхский алфавит имеет сравнительно небольшую историю, он дает возможность сохранить язык целого народа, а значит и его самобытность. Благодаря Владимиру Санги мы можем прикоснуться к истокам культурного наследия нивхов. Наша задача – сохранить уникальный народ, – отметил Сергей Будкин.
Сегодня в области обучением родному языку занимаются пять учреждений. Нивхский преподается в трех из них. Образовательные программы рассчитаны на разный возраст – от воспитанников детских садов, до учащихся старшей школы. На средства областного бюджета закупается учебная литература: буквари, учебники, словари, художественные книги, пособия. Кроме того, по заданию регионального министерства образования, проводятся курсы повышения квалификации учителей, преподающих родной язык. В 2019 году на Сахалин прилетали специалисты Хабаровского института развития образования. Квалификацию повысили 6 островных педагогов.
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