"Особенных" сахалинских детей бесплатно подготовят к «Абилимпиксу»
Сахалинская патронажная служба «Родные Люди» и учебный центр «Активное Образование» объявляют набор ребят с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья на бесплатные курсы. На них ребят подготовят к региональному чемпионату профессионального мастерства «Абилимпикс», который пройдет в начале сентября, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу центра.
Отметим, в 2016, 2017 и 2018 годах сахалинские школьники возвращались с бронзовыми медалями из Москвы, успешно отстаивая честь островного края.
С середины июля образовательных курсы для детей с инвалидностью и ОВЗ запускаются по следующим направлениям:
- Администрирование баз данных;
- Дизайн персонажей / Анимация;
- Робототехника.
Запись на бесплатные курсы начинается уже сейчас. Занятия проводят сертифицированные национальные эксперты системы чемпионатов «Абилимпикс». Специалисты учебного центра помогут грамотно выбрать образовательную программу в соответствии с особенностями ребенка и проведут начальную профориентацию детей по современным высокотехнологичным профессиям.
Направления подготовки к чемпионату входят в ТОП-50 востребованных профессий, утвержденных Минтрудом России.
Занятия будут проходить в июле и августе. Курсы проходят два раза в неделю в вечернее время.
Победители регионального чемпионата войдут в состав островной сборной и представят Сахалинскую область на V национальном чемпионате по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью и ОВЗ. Он состоится в Москве.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (4242) 43-25-25.
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