Лучших выпускников школ чествовали в Южно-Сахалинске

В областной столице прошла торжественная церемония чествования золотых медалистов и обладателей стипендий «Выпускник-2019». Праздничное мероприятие состоялось в центре народного творчества. Поддержать ребят пришли педагоги, родители и друзья, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию Южно-Сахалинска.

Обладателей высшей награды за успехи в учебе поздравил мэр областной столицы Сергей Надсадин. Обращаясь к собравшимся, он отметил, что талантливая и одаренная молодежь - одна из составляющих успешного развития Южно-Сахалинска.

- Дорогие ребята! Вы добросовестно и с полной самоотдачей трудились все эти годы и пришли к закономерному успеху. Пусть он окрыляет вас и в будущем! Очень надеюсь, что, получив профессию, вы вернетесь в родной город. А мы будем стараться, чтобы в Южно-Сахалинске вам жилось и работалось с удовольствием, - сказал Сергей Надсадин.

В этом году с золотой медалью школу окончили 50 человек, что, безусловно, говорит о хорошем уровне муниципальной системы образования. Еще одну достойную награду - разовую стипендию «Выпускник» - получил 21 человек.

- Я окончила школу с золотой медалью. Конечно, для этого пришлось хорошо потрудиться. Теперь я вижу, что усилия были ненапрасны. Сейчас я планирую поступать в медицинский вуз во Владивостоке. Такая высокая оценка моей учебы прибавляет уверенности в своих силах и стимулирует двигаться дальше, - поделилась выпускница школы № 32 Анастасия Юмаева.

Напомним, в 2019 году школы городского округа окончили 1300 выпускников. На едином государственном экзамене три юных южносахалинца набрали 100 баллов по русскому языку, географии и физике. Результат от 80 до 99 баллов показали порядка 470 учащихся.