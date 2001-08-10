Ещё семь дворов благоустроят в Южно-Сахалинске
Капитальный ремонт дворов продолжается в Южно-Сахалинске. В планах городской администрации на 2019 год — благоустроить порядка 40 дворов, объединяющих около 100 домов. Сегодня работы ведутся на 12 объектах, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.
Развернулся ремонт и на улице Авиационной. Там подрядная организация в рамках муниципального контракта приводит в порядок дворовую территорию, объединяющую жилые дома №70 и 74.
- Данный двор ждут кардинальные изменения: здесь заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части, заасфальтируют пешеходные зоны, установят детскую и спортивную площадки, обновят бордюры, а также проведут озеленение. Местные жители высказали некоторые просьбы, которые мы учли при проведении ремонта, - рассказал генеральный директор подрядной организации ООО «Технострой-Гарант» Александр Им.
Срок исполнения контракта по данной дворовой территории - 1 сентября. В случае неблагоприятных погодных условий график строительных работ может быть незначительно скорректирован.
Помимо этого адреса данная подрядная организация одновременно благоустраивает две дворовые территории на ул. Комсомольской: в районе домов №294 и 287. В работах задействовано порядка 50 человек и 20 единиц техники.
С 10 июля капитальный ремонт стартовал во дворе жилых домов по ул. Карьерная, 25, 27 и ул. Украинская, 15а. В данный момент на участке проводятся подготовительные работы: снимается старое дорожное покрытие. Представитель подрядчика ООО «Бизнесстрой-Групп» Вазген Григорян заверил, что компания справится с объемом в срок — до 15 сентября. В планах — замена асфальтобетонного основания проезжей части, бордюрных камней, озеленение и оборудование детской площадки.
Каждый объект, который либо ремонтируется, либо благоустраивается на средства муниципального бюджета, в обязательном порядке контролируется инженерами по надзору. Специалисты в том числе решают возникающие между жителями и подрядчиками вопросы. К примеру, жительница дома №27 по ул. Карьерной Надежда рада начавшемуся ремонту двора, но опасается, что повредят или вовсе уничтожат все насаждения в палисаднике около дома. Пообщавшись с пенсионеркой, представители подрядчика обещали прислушаться к просьбе обеспокоенных жильцов и не трогать цветник.
Администрация Южно-Сахалинска просит жителей с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам во время ремонта дворов и не препятствовать работе строительных организаций. Кроме того, горожан, чьи дворовые территории находятся в планах на капитальный ремонт, приглашают активнее участвовать в первичном согласовании проектов. В этом случае строители смогут учесть все пожелания южносахалинцев.
Полный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов городского округа, подлежащих благоустройству или капитальному ремонту в 2019 году, размещен на сайте мэрии.
В ближайшее время подрядчики приступят к капитальному ремонту дворов по следующим адресам: ул. Комсомольская, 111, Горная, 9, 11, ул. Саранская, 8, ул. Детская, 12, ул. Чехова, 3, ул. Сахалинская, 19, 21, ул. Саранская, 13, 15. Основной комплекс строительно-монтажных работ на территории городского округа завершится в конце октября.
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