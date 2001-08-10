Тихоокеанское
информационное агентство
12 Июля 2019
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Светофоры на перекрёстке Мира-Поповича в Южно-Сахалинске отключат
09:25, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Светофоры на перекрёстке Мира-Поповича в Южно-Сахалинске отключат

Временное отключение светофорных объектов 12 июля в рамках плановых работ по техническому обслуживанию будет произведено на перекрестке пр. Мира — ул. Поповича в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

Автомобилистов просят быть внимательными при пересечении указанных перекрестков.

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