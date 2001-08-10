Флешмоб “Жизнь в стиле “Ноль отходов” стартовал на Сахалине
Движение ЭКА запустило всероссийский флешмоб “Жизнь в стиле “Ноль отходов”, направленный на сокращение производимого каждым человеком мусора с помощью замены одноразовых вещей многоразовыми и отказа от излишней упаковки. Его участники узнают, как перестать покупать ненужные товары, где найти экологичную альтернативу одноразовым вещам и возможно ли повлиять на уменьшение количества упаковки в магазинах, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу движения.
Для участия во флешмобе необходимо зарегистрироваться на сайте и самостоятельно выполнить несложные задания для уменьшения своего мусорного следа, используя инструкции, подготовленные организаторами:
- проанализировать свой ежедневный мусорный след;
- организовать раздельный сбор отходов у себя дома;
- найти замену одноразовым вещам;
- приобрести товар на развес в свою тару или кофе на вынос в свою кружку;
- вовлечь окружающих в борьбу с проблемой избыточной упаковки;
- поделиться впечатлениями и опытом в соцсетях с хэштэгом #жизньвстиленольотходов.
Для участников флешмоба подготовлены экспертные статьи, инфографика и другие материалы, которые помогут лучше разобраться в теме “ноль отходов” и найти ответы на интересующие вопросы. К флешмобу можно присоединиться в любое время.
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