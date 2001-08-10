Тихоокеанское
информационное агентство
12 Июля 2019
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11:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Берега реки Красносельской в Новоалександровске очистят от мусора

Завтра, 13 июля, в планировочном районе Новоаллександровск пройдет вторая в этом году акция «Вода России». На этот раз сахалинцев приглашают очистить от бытового мусора и древесного хлама берега реки Красносельской. Мероприятие организовано региональным министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с управленим по обращению с отходами, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сбор участников состоится в 08.40 около здания, расположенного по адресу: пр. Мира, 107. Время отправления автобуса - 09.00. Начало в 09.40 недалеко от моста по пер. Горького. Волонтеры и те, кто прибудет к месту на личном транспорте, будут обеспечены инвентарем, питьевой водой и питанием. В случае неблагоприятных погодных условий мероприятие будет перенесено на другую дату.

Акция «Вода России» проводится в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов Сахалинской области». Напомним, первая акция проводилась на берегах озер Тунайча и Изменчивое. Тогда сахалинцы собрали около 20 кубометров мусора.

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