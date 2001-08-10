Жителей Новоалександровска почти на две недели лишат воды
Специалисты СКК произведут промывку сетей горячего водоснабжения в Новоалександровске. Работы будут сопровождаться временным отключением горячей воды. Ограничение будет введено с 9:00 15 по 19:00 26 июля, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на Сахалинскую коммунальную компанию.
Очищение трубопроводов будет производиться последовательно на отдельных участках. В случае выявления повреждений время подачи горячей воды может быть скорректировано.
- Промывка сетей в Новоалександровске - это плановое мероприятие, которое позволяет прочистить систему от отложений, накопившихся за период отопительного сезона, и, как результат, улучшить качество горячей воды. График работ на этот летний сезон уже составлен и согласован с мэрией. С помощью гидропневматического компрессора в системе создается водовоздушная смесь, за счет чего достигается полная очистка внутренних поверхностей трубопроводов, — рассказал старший мастер по эксплуатации и ремонту тепловых сетей Новоалександровска Малютин Игорь.
В СКК также обращают внимание, что в улучшении качества горячего водоснабжения должны принимать активное участие и обслуживающие организации. Их зона ответственности - промывка внутридомовых сетей.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:40 Сегодня Часть кандидатов в сахалинские губернаторы не подала документы на регистрацию
10:00 Сегодня Флешмоб “Жизнь в стиле “Ноль отходов” стартовал на Сахалине
09:13 Сегодня Южносахалинцев зовут на бесплатные занятия по йоге
- 09:25 Сегодня Светофоры на перекрёстке Мира-Поповича в Южно-Сахалинске отключат
- 13:05 5 Июля Ярмарка выходного дня откроется завтра в Южно-Сахалинске
- 09:51 5 Июля Массовые гулянья устроят в городском парке Южно-Сахалинска 7 июля
18:00 5 Июля Золотых медалистов наградили на Сахалине
- 13:30 5 Июля Сахалинцев приглашают на футбольные матчи
Выбор редакции
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
- 09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?