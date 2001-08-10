Жителей Новоалександровска почти на две недели лишат воды

Специалисты СКК произведут промывку сетей горячего водоснабжения в Новоалександровске. Работы будут сопровождаться временным отключением горячей воды. Ограничение будет введено с 9:00 15 по 19:00 26 июля, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на Сахалинскую коммунальную компанию.

Очищение трубопроводов будет производиться последовательно на отдельных участках. В случае выявления повреждений время подачи горячей воды может быть скорректировано.

- Промывка сетей в Новоалександровске - это плановое мероприятие, которое позволяет прочистить систему от отложений, накопившихся за период отопительного сезона, и, как результат, улучшить качество горячей воды. График работ на этот летний сезон уже составлен и согласован с мэрией. С помощью гидропневматического компрессора в системе создается водовоздушная смесь, за счет чего достигается полная очистка внутренних поверхностей трубопроводов, — рассказал старший мастер по эксплуатации и ремонту тепловых сетей Новоалександровска Малютин Игорь.

В СКК также обращают внимание, что в улучшении качества горячего водоснабжения должны принимать активное участие и обслуживающие организации. Их зона ответственности - промывка внутридомовых сетей.