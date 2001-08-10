Лучших электромонтёров определили на Сахалине

В ПАО «Сахалинэнерго» прошел ежегодный смотр-конкурс профессионального мастерства среди бригад по обслуживанию распределительные сетей напряжением 6-10 кВ филиала «Распределительные сети». Мероприятие прошло на базе учебного центра компании в Южно-Сахалинске, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на энергокомпанию.

Традиционно, помимо личного первенства, проходили соревнования между бригадами. В этом году своё профессиональное мастерство и умение работать в команде доказывали мастера и электромонтеры из семи сетевых районов филиала «Распределительные сети»: Восточного базового, Западного базового, Центрального базового, Юго-западного базового, Южно-Сахалинского, Долинского и Анивского.

Восемь этапов конкурса включали теорию и практику. Помимо знаний нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности, необходимо было продемонстрировать судьям укомплектованность и техническое состояние инструментов, материалов, средств защиты. Также бригады «спасали» условно пострадавшего от электрического тока. Затем участники смотра реанимировали «потерпевшего», в роли которого выступал специальный манекен-тренажер. На следующих этапах электромонтеры устанавливали раскрепляющее устройство на одностоечной деревянной опоре, производили замену провода от опоры до здания, а также тушили возгорание на маслонаполненном оборудовании подстанции.

В целом все участники соревнований показали высокий уровень знаний и профессиональной подготовки. Но наибольшее количество баллов набрала команда Южно-Сахалинского сетевого района. Второе место присуждено бригаде Юго-западного базового сетевого района (г. Холмск), третье – бригаде Центрального базового сетевого района (пгт. Тымовское).

В ходе соревнований были определены и лучшие в своей профессии. Первое место среди электромонтеров завоевал Егор Киселев (г. Холмск), второе – Ри Ен Габ (г. Южно-Сахалинск), третье – Дмитрий Мельников (г. Углегорск). Среди мастеров победа присуждена Андрею Бурмистрову (г. Южно-Сахалинск). Серебряным призёром стал Александр Щукин (г. Углегорск), бронзовым – Николай Кукольщиков (пгт. Тымовское).