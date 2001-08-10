Незаконную свалку обнаружили в Южно-Сахалинске

Несколько фактов складирования строительного и бытового мусора в ходе очередного рейдового обследования территорий Южно-Сахалинска выявили сотрудники департамента общественной безопасности и контроля. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Нарушения правил благоустройства зафиксированы в районе здания 2-б по ул. 2-й Красносельской в Новоалександровске, с юго-восточной стороны магазина «Матрешка» (ул. Физкультурная, 1а), с восточной стороны дома № 149-б по ул. Железнодорожной, а также на территориях гаражно-строительных кооперативов № 83 (ул. Ленина, 384-б) и № 95 (ул. Ленина, 440г).

Стоит отметить, что непосредственно сброс отходов не был запечатлен сотрудниками департамента, поэтому к административной ответственности привлекут лица, на чьих территориях зафиксирован факт складирования мусора, так как они обязаны содержать прилегающие территории в чистоте. Они вызваны на административную комиссию.

Напоминаем, согласно ст. 29 правил благоустройства на территории всего городского округа запрещается, кроме специально отведенных мест, сбрасывать и складировать бытовой, крупногабаритный или строительный мусор, производственные отходы, снег, иные виды отходов; выбрасывать любой мусор; складировать строительные материалы; хранить и складировать, в том числе и временно, разукомплектованные и по иным причинам непригодные к эксплуатации транспортные средства, строительные материалы, различный мусор, предметы домашнего обихода.

В случае невыполнения требований в отношении лиц, допустивших нарушения, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа: для граждан - до 5 тыс. руб., для должностных лиц - до 10 тыс. руб., для юридических - до 50 тыс. руб. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается.