Рекордное число детских садов ремонтируют в областном центре

Этим летом в областной столице обновят 19 дошкольных учреждений. А всего на Сахалине и Курилах к новому учебному году отремонтируют десятки детских садов. Работы пройдут в рамках национального проекта «Образование», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Многие детские сады города были построены более 30 лет назад. Сейчас зданиям необходим ремонт крыши, фасадов и внутренних помещений. В нынешнем году такие работы запланированы в 15 дошкольных учреждениях. Еще в 4 отремонтируют внутренние помещения.

- Во всех детских садах должны быть созданы комфортные и безопасные условия. Это уютные игровые и спальни, благоустроенные территории – все то, что помогает малышам развиваться. Задача муниципальных властей - учесть эти важные особенности при проведении работ, - сказал глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Городские власти отмечают, что ранее ремонт в детских садах Южно-Сахалинска в таких объемах не проводился.

- На реконструкцию кровель и фасадов выделены значительные средства из областного и городского бюджета - 328 миллионов рублей. Примерно треть всех работ уже выполнена, - отметила Анастасия Киктева, директор департамента образования города. – Например, полностью заменена кровля в детском саду №44 «Незабудка». До конца года на здании будет обновлен и фасад.

Кроме того, в 2019-ом около 224 миллионов рублей выделено на капитальный ремонт помещений детских садов. Самый большой объем работ проведут в ДОУ №31 «Аистенок» Новоалександровска и №48 «Малыш» Южно-Сахалинска.

- Наш сад был введен в эксплуатацию еще в 1983 году, и мы давно ждали ремонта. Уже сделана реконструкция кровли. А с 1 августа учреждение закрывается на капитальный ремонт внутренних помещений - пищеблока, прачечной, бассейна и фасада. Все воспитанники будут распределены по другим детсадам. Безусловно, любой ремонт создает определенные неудобства для родителей. Но скоро дети вернутся в отремонтированное здание, - добавила заместитель заведующей по административно хозяйственной части детского сада «Малыш» И Де Вол.

Также в ряде дошкольных учреждений города начата укладка безопасного резинового покрытия. Впервые оно появилось в детском саду №22 «Ивушка» - в прошлом году здесь опробовали нововведение на нескольких участках. Опыт оказался удачным – укладку безопасного покрытия решено продолжить. Кроме того, в этом году оно появится и на территориях садов №44, 36, 40, 55 и 24. А со следующего – укладка нового покрытия в плановом режиме начнется и в остальных дошкольных учреждениях областного центра.

Сегодня детские сады в Сахалинской области посещает более 29 тысяч ребят. Дети в возрасте от 3-х до 7 лет полностью обеспечены местами. А вот для ребят помладше - их более 4 тысяч человек - пока существует очередь. Устранить проблему областные власти намерены в ближайшее время. Уже этим летом в областной столице планируется открыть 8 групп на 160 мест для детей до трех лет. В ближайшие три года новые дошкольные учреждения построят селах Дальнее Южно-Сахалинска, Раздольное Корсаковского района, Новое Макаровского района и Ильинское Томаринского района. Всего – 9 объектов на 1560 мест, из них 650 мест будут предоставлены для детей до трех лет. Все эти меры должны помочь ликвидировать очереди в детские сады региона к концу 2021 года.

Кроме того, по инициативе главы региона Валерия Лимаренко были введены выплаты для родителей детей в возрасте от полутора до трех лет, которым не хватило мест в яслях. Размер ежемесячной материальной помощи превышает 14 тысяч рублей. С 1 июля выплаты предоставляются семьям, доход которых не превышает региональный прожиточный минимум в полтора раза.