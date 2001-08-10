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11:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Валерий Лимаренко встретится с жителями Охинского района
Валерий Лимаренко проведет рабочую встречу с жителями Охинского района. Встреча в Охе пройдет во вторник, 16 июля ,сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
Место проведения – районный Дворец культуры. Он расположен по адресу: ул. Советская, д. 30. Начало – в 15:00. В 13:45 в фойе состоится личный прием министрами областного правительства и представителями местной администрации.
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