Тихоокеанское
информационное агентство
15 Июля 2019
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11:41, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Опасное мясо обнаружили на Сахалине

Опасное мясо обнаружили на Сахалине

Специалисты Сахалинской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора выявили несоответствие по одному из показателей качества стейка Рибай и свиной шейки производителей из Московской и Новосибирской областей. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

В результате исследования партии мясного полуфабриката, две пробы продукции были несвежей. Они также не соответствовали требованиям ГОСТа. 

Информация об этом внесена в государственную информационную систему «Веста», в территориальные управления Россельхознадзора,  также в российские управления ветеринарии и иные заинтересованные ведомства.

Кроме того, информация будет доведена производителям и владельцам продукции для предотвращения ее реализации.

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