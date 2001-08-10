Маршруты автобусов временно изменили на улице Карьерной в Южно-Сахалинске

В связи с работами по укладке газопровода, которые с 13 июля начались на ул. Карьерной в Южно-Сахалинске, скорректирован маршрут движения общественного транспорта. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Так, автобусный маршрут № 5, у которого одной из конечных остановок является НУЗ «Дорожная больница», двигается по обычному маршруту до пер. Энергетиков, где сворачивает на пер. Украинский и едет по объездному пути, пролегающему в районе жилых домов № 22 и 22а по ул. Украинской.

Маршрут № 34 движется к дорожной больнице через ул. Крайнюю, сворачивая с пр. Мира, далее - по ул. Карьерной до жилого дома № 31, где разворачивается и едет обратно.

Конечным пунктом маршрута № 63 на время ремонтных работ является остановка «Маяк» в районе жилого дома № 31 по ул. Украинской. Автобусы маршрута № 4 двигаются до ТЭЦ-1, где разворачиваются и едут в обратном направлении.

Напомним, сквозной проезд по ул. Карьерной закрыт ориентировочно до конца июля. В случае непогоды график работ может быть незначительно скорректирован. Проезд к жилым домам для личного транспорта обеспечен.