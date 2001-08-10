Маршруты автобусов временно изменили на улице Карьерной в Южно-Сахалинске
В связи с работами по укладке газопровода, которые с 13 июля начались на ул. Карьерной в Южно-Сахалинске, скорректирован маршрут движения общественного транспорта. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.
Так, автобусный маршрут № 5, у которого одной из конечных остановок является НУЗ «Дорожная больница», двигается по обычному маршруту до пер. Энергетиков, где сворачивает на пер. Украинский и едет по объездному пути, пролегающему в районе жилых домов № 22 и 22а по ул. Украинской.
Маршрут № 34 движется к дорожной больнице через ул. Крайнюю, сворачивая с пр. Мира, далее - по ул. Карьерной до жилого дома № 31, где разворачивается и едет обратно.
Конечным пунктом маршрута № 63 на время ремонтных работ является остановка «Маяк» в районе жилого дома № 31 по ул. Украинской. Автобусы маршрута № 4 двигаются до ТЭЦ-1, где разворачиваются и едут в обратном направлении.
Напомним, сквозной проезд по ул. Карьерной закрыт ориентировочно до конца июля. В случае непогоды график работ может быть незначительно скорректирован. Проезд к жилым домам для личного транспорта обеспечен.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 10:00 Сегодня Оборудование на 2,7 млрд рублей закупят в этом году сахалинские больницы
09:14 Сегодня Юные сахалинцы преодолели полосу препятствий на «Горном воздухе»
09:46 Сегодня День рыбака отметили на Курилах
- 10:30 Сегодня Сахалинское предприятие выплатило долги по зарплате после общения с приставом
12:00 11 Июля Сахалинцев приглашают на мероприятия «Чеховского сквера»
15:35 11 Июля Молодёжный совет создали в Сахалинской таможне
11:39 11 Июля Юные сахалинские футболисты стали четвертыми на зональном турнире
12:55 11 Июля Южносахалинцев ждёт череда концертов под открытым небом
Выбор редакции
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
- 09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?