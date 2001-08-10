Ветеранам Афганистана вручили медали в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске состоялась церемония вручения памятных медалей «30 лет вывода советских войск из Афганистана» ветеранам боевых действий в республике. Подобные мероприятия запланированы на весь 2019, юбилейный, год, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

К собравшимся обратился первый вице-мэр города, руководитель аппарата Алексей Фризюк. Он отметил мужество, с которым воины-афганцы исполнили свой боевой долг, а также поблагодарил их за общественную работу с современной молодежью.

- Служу России! - повторяли ветераны, в числе которых была и представительница прекрасного пола, получая почетный знак отличия.

На церемонии вспомнили погибших в боях товарищей. В конце встречи участники сделали общую фотографию и продолжили неформальное общение.