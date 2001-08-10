Сахалинка получила миллион рублей на реализацию проекта «Лига первых»
Сахалинка Ирина Коновалова выиграла грант в размере 1 миллиона рублей на реализацию проекта «Лига первых». Девушка разработала его вместе с командой в рамках всероссийского образовательного форума «Территория смыслов», который ежегодно проходит во Владимирской области, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального агентства по делам молодежи.
Островитянка вместе с командой, в которой собрались представители 12 регионов страны, разработала идею конкурса для студентов, получающих средне-специальное образование.
По задумке авторов идеи в пяти городах страны уже в сентябре дадут старт первой программы «Лиги первых». В рамках конкурса студенты будут проходит мастер-классы, лекции, вебинары для совершенствования лидерских качеств. Первые этапы отбора пройдут онлайн, а после предусмотрена встреча отобранных участников вживую. Тогда состоится форум, на котором участники разберут различные кейсы и встретятся с экспертами.
- Эта программа напоминает "Лидеры России", но разработана именно для студентов СПО и включает в себя мощную образовательную часть. Для реализации идеи мы выбрали пять городов: Казань, Уфа, Владимир, Волгоград, Санкт-Петербург. Хотелось бы, чтобы проект появился на Сахалине уже во второй волне. Таковы условия моего участия. Но сейчас мы также думаем над тем, чтобы ребята могли подать заявки дистанционно и приехать в один из городов, - поделилась Ирина Коновалова.
Традиционно всероссийские форумы становятся площадкой для проведения грантового конкурса молодежных инициатив Росмолодежи. «Территория смыслов» не стал исключением. Он собрал более 6 тысяч молодых профессионалов со всей России из самых разных отраслей деятельности. На протяжении недели они посещали мастер-классы, лекции по различным направлениям, в том числе и по проектной деятельности. Итогом стали готовые идеи, которые участники представили на защите.
Всего в делегации Сахалинской области было 9 человек из шести районов области.
- Для нас важно, чтобы островная молодёжь могла предлагать свои идеи и реализовывать их. Сахалинцы постоянно участвуют в различных форумах и предлагают свои проекты на грантовом конкурсе молодежных инициатив Росмолодежи. В этом году гранты также выиграли холмчанин Эрнест Суютбеков и южносахалинка Валерия Зинина. Кроме этого, почти 500 островитян заявились как участники на различные форумы, - отметил и.о. руководителя агентства по делам молодежи Сахалинской области Егор Умнов.
В 2019 году регистрация на все молодёжные форумы проходит в системе «Молодежь России». Сегодня еще продолжается регистрация на фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ». Он состоится с 20 по 26 августа на территории арт-кластера «Таврида» (Республика Крым).
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