Южносахалинцы очистили от мусора берег реки Красносельской

В минувшую субботу, 13 июля, в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов Сахалинской области» прошла акция «Вода России». На этот раз более 40 добровольцев убирали мусор на участке реки Красносельской в планировочном районе Новолександровск, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу управления по обращению с отходами.

Во время акции было собрано порядка 25 кубических метров отходов, а также ликвидировано несколько стихийных свалок.

- Мы провели вторую совместную акцию с управлением по обращению с отходами. Всего в Сахалинской области на сегодняшний деньв текущем году проведено порядка 27 мероприятий по очистке берегов рек, озер и морей в десяти муниципальных образованиях: Ногликском, Тымовском, Углегорском, Невельском, Анивском и др. Убрано порядка 22-х километров береговой полосы, вывезено около 250 кубических метров мусора и приняли участие в акциях порядка 1250 человек, - рассказала директор департамента охраны окружающей среды и водных ресурсов сахалинского минприроды Наталья Колтунович.

Региональное минприроды приглашает всех неравнодушных граждан присоединиться к предстоящим акциям и помнить, что осознанное и бережное отношение к себе и окружающему миру - залог сохранения природы родного края.