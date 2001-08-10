Южносахалинцы очистили от мусора берег реки Красносельской
В минувшую субботу, 13 июля, в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов Сахалинской области» прошла акция «Вода России». На этот раз более 40 добровольцев убирали мусор на участке реки Красносельской в планировочном районе Новолександровск, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу управления по обращению с отходами.
Во время акции было собрано порядка 25 кубических метров отходов, а также ликвидировано несколько стихийных свалок.
- Мы провели вторую совместную акцию с управлением по обращению с отходами. Всего в Сахалинской области на сегодняшний деньв текущем году проведено порядка 27 мероприятий по очистке берегов рек, озер и морей в десяти муниципальных образованиях: Ногликском, Тымовском, Углегорском, Невельском, Анивском и др. Убрано порядка 22-х километров береговой полосы, вывезено около 250 кубических метров мусора и приняли участие в акциях порядка 1250 человек, - рассказала директор департамента охраны окружающей среды и водных ресурсов сахалинского минприроды Наталья Колтунович.
Региональное минприроды приглашает всех неравнодушных граждан присоединиться к предстоящим акциям и помнить, что осознанное и бережное отношение к себе и окружающему миру - залог сохранения природы родного края.
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