Об изменениях в программе семейной ипотеки напоминают южносахалинцам

В рамках новых условий программы семейной ипотеки южносахалинцы, имеющие двух или более детей, могут получить еще больше льгот при покупке жилья на территории Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу агентства по развитию города.

Программа субсидирования предусматривает:

- субсидирование процентной ставки до уровня 6 процентов годовых по ипотечным (жилищным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации при рождении у них начиная с 1 января 2018 г. и не позднее 31 декабря 2022 г. второго ребенка и (или) последующих детей, на весь срок действия кредита (займа);

- субсидирование процентной ставки до уровня 5 процентов годовых по ипотечным (жилищным) кредитам (займам) на весь срок действия кредита (займа) для граждан Российской Федерации, проживающих на территории Дальневосточного федерального округа и приобретающих жилое помещение на указанной территории, при рождении у них начиная с 1 января 2019 г. второго ребенка и (или) последующих детей;

- субсидирование процентной ставки по ипотечным (жилищным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации на приобретение жилых помещений и жилых помещений с земельным участком, расположенных в сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа, как на первичном, так и на вторичном рынках жилья.

Кроме того, в программу субсидирования могут быть включены кредиты, которые ранее были рефинансированы банками.

Подробнее ознакомиться с условиями программы семейной ипотеки можно на портале госуслуг.