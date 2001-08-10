Спасатели будут дежурить круглосуточно на пляже в селе Яблочном

Ежегодное освидетельствование зоны отдыха в селе Яблочное Холмского района прошло накануне, 15 июля. Сотрудники Роспотребнадзора подтвердили соответствие воды и песка санитарным нормам, а инспекторы ГИМС проверили комплектацию спасательного поста необходимым оборудованием и снаряжением, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на областное управление МЧС.

Чтобы пляж прошёл освидетельствование, администрация Холмского городского округа организовала круглосуточное дежурство спасателей, которые в случае происшествия смогут оказать специализированную помощь. Два поста укомплектованы спасательными средствами (медицинская аптечка, «конец Александрова», круги и жилеты). На территории пляжа установлены информационные стенд с правилами безопасного купания, пляж входит в зону покрытия мобильной связи.

«Пляж в Яблочном в настоящее время единственное место для купания в Сахалинской области, которое прошло техническое освидетельствование и допущено к эксплуатации именно как место для купания. Столь ответственное отношение местной администрации к вопросам безопасности жителей и гостей района является замечательным примером организации работы. Хочется призвать глав других районов, где есть места массового отдыха на воде, последовать этому примеру и сделать отдых на воде в пределах своего муниципального образования по-настоящему безопасным», - рассказала и.о. главного государственного инспектора Сахалинской области по маломерным судам Наталья Иванкова.

Главное региональное управление МЧС России напоминает жителям и гостям островного региона, что соблюдение правил безопасности на воде является обязанностью отдыхающих. Особое внимание следует обращать на детей, находящихся у водоёмов, ни на секунду не оставляя их без присмотра.