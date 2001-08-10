Пожарный из Долинска отправится на всероссийский конкурс

Работник Долинского пожарного отряда Константин Кононенко представит островной регион в финале всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Ранее он победил в региональном этапе конкурса «Лучший пожарный», в котором между собой соревновались 11 претендентов. Сахалинская область заявляется в данной номинации впервые. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное управление противопожарной службы.

В финале сахалинец поборется за пальму первенства с пожарными из 40 регионов страны. Сейчас наш земляк усиленно тренируется, чтобы достойно выступить в состязаниях.

Константин Кононенко работает в пожарной охране 7 лет. Свободное время посвящает семье и спорту. Особое внимание уделяет футболу. К слову, именно в беге он показывает лучшие показатели в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. А футбольный клуб «Долинск», в котором играет огнеборец, регулярно занимает призовые места в районных соревнованиях.

На конкурс всероссийского уровня Константин едет впервые. Раньше он представлял Долинский пожарный отряд только в областных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту.

– Все упражнения на этих мероприятиях показывают физическую подготовку, которая необходима каждому пожарному. Вот, например, подъем по башне имитирует подъем по этажам здания. То есть, если будет необходимость подниматься по лестнице на здание в квартиры, – рассказал Константин Кононенко.

И добавил, что ему не приходилось использовать штурмовую лестницу в работе. Дело в том, что в Долинском районе нет многоэажных домов. Однако тренироваться, уверен сахалинец, необходимо, ведь хорошая физическая подготовка – залог спасения пострадавших при пожаре.

– Мы не раз выводили людей из горящих домов. Бывало, спасали детей, запертых дома. А также проводили множество аварийно-спасательных работ.

Константин считает, что такие конкурсы проводятся, в первую очередь, для пожарных. Чтобы мотивировать коллег на развитие профессиональных качеств. Он отметил, что на серьезную подготовку перед региональным этапом «Лучшего пожарного» не было времени. Победитель регионального этапа конкурса поделился, что не рассчитывал на победу, «была только одна цель – поехать и достойно представить свой отряд». Близкие его мотивировали и просто всячески поддерживали.

– Все поздравляли. И коллеги на работе, и дома близкие, и друзья, а также многие знакомые, которые видели новости и фотографии в интернете. Иногда даже на улице подходили люди и поздравляли.

Иначе обстоят дела с подготовкой к финалу конкурса. Константин старается улучшить полученные результаты. В преддверии федерального этапа долинский пожарный готовится к теории дома и на работе. Физической подготовкой занимается на стадионе и на территории подразделения. Тренируется по «мере своих сил и возможностей». Потому что помимо тренировок у него есть выездные игры по футболу в разных городах на выходных.

– Перед федеральным конкурсом чувствую определенную ответственность. Поставлена цель, и я ее выполняю, так как мы поедем уже представлять не только Долинский пожарный отряд, а противопожарную службу Сахалинской области. Поэтому готовиться стараюсь по максимуму. Все возможное и невозможное мы сделаем.

В конце месяца Константин Кононенко отправится на финал всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший пожарный», который пройдет с 30 июля по 2 августа 2019 года в Астрахани.