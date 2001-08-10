Сгоревшую крышу дома по улице Ленина в Южно-Сахалинске восстановят за 2 месяца
В пострадавшем от пожара доме №297 по ул. Ленина областного центра продолжаются восстановительные работы. По предварительным итогам работы комиссии определено, что в результате возгорания пострадали 36 квартир, 32 из них причинён сильный ущерб. В ближайшее время предстоит завершить обследования, после того как будет получен доступ в три закрытые квартиры, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.
Специалистами МУП «Электросервис» проведена проверка электрощитового хозяйства, временно установлены выносные электрощиты для пользования жителями в случае возникновения необходимости. Подача электроснабжения в дом восстановлена полностью, обесточенными в целях безопасности остаются некоторые квартиры. Работа по ним продолжается. Спасатели ведут просушку подъездов и квартир тепловыми пушками, действуют влагопоглотители. Как отмечают в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Южно-Сахалинска», массового расселения жителей на время ремонтных работ не понадобилось.
С вечера 12 июля начались выплаты материальной помощи пострадавшим семьям. На эти цели уже направлено свыше 1 миллиона рублей. Единовременную выплату в качестве пострадавших в результате ЧС получили 64 человека. Специалисты работали с жителями на месте, что позволило оперативно провести все необходимые процедуры. Подробнее с порядком получения материальной помощи отдельным категориям граждан можно ознакомиться на сайте администрации Южно-Сахалинска.
Определен подрядчик по восстановлению кровли. Бригады расчистили крышу от сгоревших фрагментов. В настоящее время ее накрыли укрывным материалом по временной схеме, чтобы защитить дом от серьезных протечек в случае дождя. На полное восстановление потребуется порядка 2 месяцев.
Сегодня актуальным вопросом остается подключение к операторам телефонной связи и интернет-провайдерам. Для возобновления их работы необходимо проведение коммуникаций на крыше, естественно, необходимость работ капитального характера на объекте корректирует сроки. Сейчас с операторами прорабатывается вариант установления подающего оборудования в подъездах.
Перед специалистами департамента городского хозяйства поставлена задача мобилизовать все ресурсы для проведения восстановительных работ по инженерным сетям, привести в порядок подъезды.
По поручению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина необходимая помощь оказывается в оперативном режиме, на связи с жильцами в группе одного из мессенджеров специалисты профильных ведомств, управляющей компании, спасатели.
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