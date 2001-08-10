Проезд по улице Горной закрыли в Южно-Сахалинске до конца недели

Проезд по южно-сахалинской улице Горной закрыли до конца недели. Ограничение введено на пересечении с улицей Комсомольской. Это необходимо для проведения ремонтных работ на участке теплотрассы. Специалисты ремонтной бригады оперативно выехали на место. На участке выставлены ограждения, ведутся подготовительные работы. Проезд по улице Комсомольской останется свободным, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СКК.

В коммунальной компании отмечают, что этот участок теплотрассы не попал под капремонт, который проводился в этом районе ранее.

Завершить ремонт планируют к вечеру воскресенья. Сразу после этого приступят к восстановлению благоустройства.