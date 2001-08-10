Жители Южно-Сахалинска могут выбрать логотип для фестиваля «Остров-рыба»

Оргкомитет ежегодного гастрономического фестиваля «Остров-рыба» принял решение обновить логотип. Напомним, что в этом году мероприятие пройдет уже в четвертый раз. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии Южно-Сахалинска.

Вместе с тем, как отмечают организаторы, на этот раз горожан ждет много сюрпризов, обновится и дополнится событийный ряд, формат проведения мастер-классов и всей содержательной части массовых мероприятий. Впервые пройдет гастрономический марафон «Дары моря» - к участию заявились 10 предприятий областного центра и одно из районов области. Финальный аккорд «Острова-рыбы» останется прежним. Это большой гастрономический праздник в преддверии дня рождения Южно-Сахалинска с культурной и развлекательной программой, работой рыбного маркета, зоны фуд-корта, дегустацией. Получить дополнительную информацию можно в рабочие дни по телефону 300-743 (доб. 1).

Определить новый логотип предполагается по итогам открытого голосования на сайте администрации Южно-Сахалинска. Отдать свой голос за более привлекательный, на ваш взгляд, вариант можно до 21 июля (включительно).