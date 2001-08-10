Из углегорского детского сада эвакуировали 70 человек

Работники Углегорского пожарного отряда приняли участие в тренировке по тушению условного возгорания. Пожарно-тактическое учение прошло в местном детском саду, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального управления противопожарной службы.

По сценарию, в помещении гладильной на первом этаже здания произошло возгорание. Причиной стало короткое замыкание в электропроводке. В результате горения создалось сильное задымление помещений. На пульт диспетчера пожарного отряда поступило сообщение о пожаре, после чего борцы с огнем незамедлительно выехали на вызов. До их прибытия администрация здания провела эвакуацию персонала и детей в количестве 70 человек.

По прибытию стало известно, что один человек не сумел самостоятельно выбраться из здания. Руководитель тушения пожара принял решение задействовать звено газодымозащитной службы, которое успешно вывело "потерявшегося в дыму" из здания. При этом было использовано спасательное устройство. В результате выверенных действий пожарных условное возгорание было потушено.

Пожарно-тактическое учение прошло с привлечение В тренировке были задействованы 12 человек личного состава и 3 единицы техники.