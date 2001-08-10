В аэропорту Охи строят новую взлетно-посадочную полосу
В охинском аэропорту начали строить новую взлетно-посадочную полосу. В планах на этот год – полное переустройство ограждения и коммуникаций аэродрома. Также по его периметру в течение нескольких месяцев появится новая патрульная дорога длиной 6,5 километра, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
– Действующая взлетно-посадочная полоса аэродрома Охи уже давно нуждалась в замене. Важно учесть, что работы будут вестись в сейсмически активном районе, поэтому необходим особый контроль за их качеством. С подрядной компанией наши профильные специалисты должны встречаться еженедельно, – отметил глава региона Валерий Лимаренко во время рабочей поездки в Охинский район.
Для новой полосы потребуется более 8 тысяч железобетонных плит. Укладывать их начнут со следующего года после проведения подготовительных работ. А значительную часть – 2,5 тысячи изделий – доставят в северную столицу региона уже в ближайшие месяцы.
Современная «взлетка» будет длиннее старой на 300 метров. Сейчас из-за недостаточной протяженности полосы авиакомпании вынуждены отправлять в столицу нефтяников воздушные суда с ограниченной взлетной массой. На самолет иногда берут на целую тонну меньше груза, чем могли бы.
– Чем длиннее полоса, тем безопаснее полет. Длина нового объекта – 1600 метров. Этого достаточно, чтобы посадка и взлет стали комфортнее, – отметил директор филиала «Аэропорт Оха» АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» Петр Тарасюк.
Проект реконструкции охинского аэродрома разработан в 2016 году. Он состоит из двух этапов. На первом построят объекты, необходимые исключительно для обеспечения полетов. Это взлетно-посадочная полоса, рулежная дорожка, патрульная дорога, ограждения, водосточно-дренажная система, очистные сооружения, объекты энергетики, аэро- и метеонавигации, светосистема.
Второй этап включает реконструкцию перрона с устройством четырех универсальных мест стоянок воздушных судов, площадки для противообледенительной обработки самолетов, строительство модульной газовой котельной и аварийно-спасательной станции. Завершить все работы планируют в 2021 году.
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