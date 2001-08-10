Более 100 новых детских и спортивных площадок установят в Сахалинской области

Благодаря сервису «Сахалин.онлайн» в области установят более сотни новых детских и спортивных площадок. Об этом заместитель председателя регионального правительства Владимир Сидоренко заявил в ходе брифинга, посвященного итогам работы портала для оперативного решения проблем жителей, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства.

С начала 2019 года в регионе по поручению врио губернатора Валерия Лимаренко формируется новая культура взаимодействия с жителями. Важной составляющей этой работы стал сервис «Сахалин.онлайн», запущенный 29 мая. Теперь любой житель области может в онлайн-режиме сообщить властям о проблеме, с которой столкнулся в своем доме, во дворе или и на улице. На специальном портале можно оставить обращения по 87 различным тематикам (вопросы благоустройства, жилищно-коммунальной и социальной сферы).

С момента запуска в системе зарегистрировались около 1500 человек, сообщил Владимир Сидоренко. Поступило 670 сообщений, 430 из них отработаны с положительным результатом. Еще 90-100 обращений обычно находятся в работе. Большинство жалоб связаны с жилищно-коммунальным хозяйством, работой управляющих организаций. Поступающие обращения позволяют понять, на что властям следует обратить внимание в первую очередь.

– На портале «Сахалин.онлайн» есть раздел «Некачественная уборка детской площадки», – рассказал Владимир Сидоренко. – Однако часто жители области обращаются с просьбами установить новые детские игровые или спортивные площадки. Формально этот вопрос находится вне компетенции нашего проекта, его невозможно отработать за 10 дней. Но обращения не остались без внимания.

По словам Сидоренко, после консультаций с местными властями в Правительстве Сахалинской области приняли решение уже в 2019 году выделить средства на установку 102 новых детских и спортивных площадок в 15 муниципалитетах. В частности, пять площадок установят в Южно-Сахалинске, 18 – в Александровск-Сахалинском городском округе, 10 – в Южно-Курильском. С полным списком адресов можно ознакомиться, перейдя по ссылке.