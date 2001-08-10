Островитяне могут стать частью команды «Сахалин.Онлайн»

Жителей Сахалинской области приглашают стать волонтерами сервиса для оперативного решения проблем. О поиске активистов для команды рассказал руководитель проекта Артем Российченко, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

С начала 2019 года в регионе по поручению врио губернатора Валерия Лимаренко формируется новая культура взаимодействия с жителями. Важной составляющей этой работы стал сервис «Сахалин.онлайн», запущенный 29 мая. Любой житель области может в онлайн-режиме сообщить властям о проблеме, с которой столкнулся в своем доме, во дворе или и на улице. В системе уже зарегистрировались около 1500 человек, поступило 670 обращений.

Как отметил руководитель проекта «Сахалин.онлайн» Артем Российченко, задача системы – стать удобным инструментом обратной связи в жилищно-коммунальной и социальной сфере. К ней подключилось региональное «Управление по обращению с отходами», Фонд капитального ремонта, а также управляющие компании, которые хотят получать сообщения возникающих проблемах и оперативно реагировать на них, без переписки и штрафов за нарушения. Тем не менее, сервис нуждается в тесной обратной связи с сахалинцами и курильчанами.

– Приглашаем жителей области, прежде всего членов общественных советов, молодежных объединений, старших по домам, общественников, муниципальных депутатов и активных граждан, присоединиться к команде проекта, – сказал Артем Российченко. – Такие люди лучше знают родной район, могут сообщить, решен ли в срок вопрос, обозначенный на нашем портале, подсказать, требуются ли системные меры.

Среди первых волонтеров проекта «Сахалин.онлайн» – Андраник Авенян, председатель собрания Анивского городского округа.

– Мне важно получать новую информацию о проблемах, которые волнуют жителей района, – сказал он. – Необходимо знать, в каких случаях муниципалитет быстро реагирует на обращения граждан, а когда случаях тянет с принятием мер. Многие проблемы остаются нерешенными не по злому умыслу. Дело в отсутствии контроля. Справиться с этим недостатком способен проект «Сахалин.онлайн». Он является удобным инструментом для людей, которые хотят улучшать жизнь своего района, не имея времени на личное посещение администрации.

Желающим стать волонтерами следует заполнить анкету. Далее им предстоит пройти собеседование.