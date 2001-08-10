Летний сбор воспитанников центра «Вымпел» стартовал на Сахалине

Региональный сбор воспитанников военно-патриотического центра «Вымпел» стартовал сегодня в Березняках. Он собрал 45 лучших участников различных военно-патриотических клубов области, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу сахалинского агентства по делам молодежи.

Школьники разместились на базе оздоровительно-досугового центра «Юбилейный». На территории лагеря вымпеловцы поставили палатки, где и проживут 21 день.

- Здесь мы первый год, а так наш сбор проходит уже в четвертый раз. Мы собрали только лучших. Сюда они приехали, чтобы учиться. Специально для этого прибыли специалисты из районов Сахалинской области, а также из Москвы и Пензы. С утра до вечера у них будет занятость, - рассказал председатель сахалинского отделения ВПЦ «Вымпел» Павел Чупрынин.

Региональный сбор собрал школьников из Невельска, Шахтерска, Анивы, Поронайска и Южно-Сахалинска. Каждый день у них запланированы различные практические занятия. Например, по рукопашному бою, оказанию первой медицинской помощи, строевой подготовке, туризму и многому другому.

- Я часто хожу в походы с папой, почти каждый месяц, поэтому мне очень интересно побывать на занятиях по выживанию. Они тут будут. Вообще я в Невельске занимаюсь в военно-патриотическом клубе и мне очень нравится, - поделился участник сбора Дмитрий Пьяников.

В программе сборов также совместные занятия с участниками профильно-тематической смены «Честь имею», которая также стартовала сегодня на базе «Юбилейного». Она собрала больше 200 человек.

- Наши ребята вместе с вымпеловцами будут участвовать в зарнице, которую мы проведём в конце смены. А вообще на все вечерние и выездные мероприятия дети будут ходить вместе, - отметила начальник лагеря «Юбилейный» Татьяна Колосовская.

Региональный сбор организовали совместно с агентством по делам молодежи области в рамках подпрограммы "Патриотическое воспитание населения Сахалинской области".

По его завершению отберут 10 лучших воспитанников, которые отправятся во ВДЦ «Океан». Ежегодно там проходят соревнования воспитанников различных отделений всероссийского патриотического центра «Вымпел».