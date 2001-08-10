Строительство допкорпусов южно-сахалинских школ взяли на особый контроль

Задействованных на строительстве корпусов школ в областном центре подрядчиков взяли на особый контроль. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поставил перед профильными специалистами задачу ускорить работы подрядчиков, задействованных на строительстве дополнительных корпусов школы №26 и гимназии №1. Теперь мониторинг качества и сроков со стороны заказчиков будет ежедневным, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу агентства по развитию областного центра.

Необходимо в оперативном режиме принимать дополнительные, если этого требует ситуация меры, чтобы к концу месяца работы на объектах были завершены.

- Для нас важно, чтобы в ближайшее время мы смогли вместе со строителями установить современное оборудование, привезенное с материка, оснастить классы всем необходимым и быть полностью готовыми 1 сентября запустить начальную школу уже в новых стенах. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы помочь строителям. Параллельно благоустраиваем территорию, - рассказала директор школы №26 Лира Спесивцева.

Сейчас в новом 3-этажном корпусе школы завершаются внутренние отделочные работы. Работы ведутся в спортивном зале и столовой.

- Мы мобилизовали все ресурсы, изыскиваем дополнительные, как рекомендовали нам заказчики. Понимаем, что важно сделать оперативно, до конца месяца, и не в ущерб качеству. Это большая ответственность, но мы справимся, - отметил представитель компании-подрядчика Игорь Кузнецов.

Как отметил заместитель начальника МКУ «Управление капитального строительства» Александр Жуков, инспекция на финальных этапах проходит ежедневно.

- Сегодня проверили ход работ в школе №26 и гимназии №1. Эти корпуса на 480 мест должны завершить до конца текущего месяца. Мы встретились с подрядчиками, дали ряд рекомендаций, на что-то обратили их особое внимание. В гимназии № 1 завершаются внутренняя отделка корпуса, подготовка под укладку резинового покрытия стадиона, ведется благоустройство территории. Сейчас горячая пора для подрядчиков, - сказал он.

Помимо этого идет строительство новой школы в Дальнем, процедура ввода дополнительного корпуса гимназии №3. Работают на строительстве дополнительного корпуса школы №6, новой коррекционной школы в Луговом. Ведется проектирование дополнительных корпусов к школе №19 в Дальнем, №30 в Луговом и пристройки начальной школы к СОШ №8.