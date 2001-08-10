Студенты из Амурской области начали работать в сахалинских детских лагерях

Представители общественной организации «Российские студенческие отряды» приступили к работе в детских лагерях Сахалина. Большинство из них - жители островного региона, однако некоторые приехали из других областей, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального агентства по делам молодежи.

Один их самых больших отрядов вожатых работает на базе оздоровительно-досугового центра «Юбилейный». Сегодня там стартовала профильно-тематическая смена «Честь имею», которая собрала больше 200 человек.

- Здесь работает 14 вожатых. Это представители трех отрядов: сахалинских педагогических отрядов «Прибой» и «Крылатый», а также ребята из Амурской области – члены педагогического отряда «Всегда рядом», - рассказал командир регионального отделения общественной организации «Российские студенческие отряды» Шелепов Максим.

Прежде чем попасть в детский лагерь, вожатые прошли курс подготовки. Они обучались дистанционно на сайте движения «Российские студенческие отряды». Кроме этого, занятия проходили и офлайн. Олег Шаповалов уже три года состоит в региональном отделении РСО. Сегодня он помогает новичкам познать азы работы вожатого.

- Мы передаем опыт ребятам, которые только вступили в РСО. Проводим образовательные сборы, разбираем вопросы нормативно-правовой документации, изучаем традиции, игры. Благодаря таким занятиям люди понимают, что и как работает, а значит в лагерь приезжают уже со знанием дела. Здесь я также им помогаю. Например, работаю в паре с вожатым-новичком, - поделился сахалинец.

Традиционно в летних лагерях на Сахалине работают и представители других регионов. Например, вожатые из Амурской области приезжают на остров уже во второй раз.

- Для нас – это отличная практика. Я учусь на учителя начальных классов и здесь много работы с детьми, чего не хватает в университете. Наша задача -сделать так, чтобы у ребят не было время скучать или грустить. Мы подготовили много игр, различных занятий. Хочется, чтобы они сплотились и после лагеря продолжали общаться, - отметила мастер-амурского регионального отделения РСО Надежда Бетенёва.

Вожатые РСО также работают в лагерях на базе «Восток» и в «Лесном озере», а также в Приморском крае. Летний трудовой семестр продлится до сентября.