Студенты из Амурской области начали работать в сахалинских детских лагерях
Представители общественной организации «Российские студенческие отряды» приступили к работе в детских лагерях Сахалина. Большинство из них - жители островного региона, однако некоторые приехали из других областей, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального агентства по делам молодежи.
Один их самых больших отрядов вожатых работает на базе оздоровительно-досугового центра «Юбилейный». Сегодня там стартовала профильно-тематическая смена «Честь имею», которая собрала больше 200 человек.
- Здесь работает 14 вожатых. Это представители трех отрядов: сахалинских педагогических отрядов «Прибой» и «Крылатый», а также ребята из Амурской области – члены педагогического отряда «Всегда рядом», - рассказал командир регионального отделения общественной организации «Российские студенческие отряды» Шелепов Максим.
Прежде чем попасть в детский лагерь, вожатые прошли курс подготовки. Они обучались дистанционно на сайте движения «Российские студенческие отряды». Кроме этого, занятия проходили и офлайн. Олег Шаповалов уже три года состоит в региональном отделении РСО. Сегодня он помогает новичкам познать азы работы вожатого.
- Мы передаем опыт ребятам, которые только вступили в РСО. Проводим образовательные сборы, разбираем вопросы нормативно-правовой документации, изучаем традиции, игры. Благодаря таким занятиям люди понимают, что и как работает, а значит в лагерь приезжают уже со знанием дела. Здесь я также им помогаю. Например, работаю в паре с вожатым-новичком, - поделился сахалинец.
Традиционно в летних лагерях на Сахалине работают и представители других регионов. Например, вожатые из Амурской области приезжают на остров уже во второй раз.
- Для нас – это отличная практика. Я учусь на учителя начальных классов и здесь много работы с детьми, чего не хватает в университете. Наша задача -сделать так, чтобы у ребят не было время скучать или грустить. Мы подготовили много игр, различных занятий. Хочется, чтобы они сплотились и после лагеря продолжали общаться, - отметила мастер-амурского регионального отделения РСО Надежда Бетенёва.
Вожатые РСО также работают в лагерях на базе «Восток» и в «Лесном озере», а также в Приморском крае. Летний трудовой семестр продлится до сентября.
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