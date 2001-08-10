Южно-Сахалинск готовится к образовательному форуму

В Южно-Сахалинске продолжается активная подготовка к проведению международного форума «Образование - энергия будущего». В нем примут участие свыше 300 ведущих представителей педагогической общественности из разных регионов России, а также гости из Кореи. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

С учетом богатого опыта областного центра в сфере международного гуманитарного сотрудничества и территориальной близости стран Азиатско-Тихоокеанского региона в августе островной центр станет площадкой для обмена лучшими педагогическими практиками и инновационными методиками современной системы образования.

В рамках форума будут работать несколько интерактивных и дискуссионных площадок, где участники смогут послушать лекции по проблемам реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), побывать на различных мастер-классах и узнать о новейших тенденциях в этой сфере.

Как рассказали в департаменте образования администрации Южно-Сахалинска, площадки международного форума смогут посетить не только профильные специалисты, но и родительская общественность. Программа проекта также будет актуальна и для представителей бизнес-сообщества, реализующих свои проекты на рынке образовательных услуг. На одной из площадок форума состоятся презентации участников конкурса культурно-образовательных инициатив, направленных на повышение качества общего (включая дошкольное) и дополнительного образования (для детей и взрослых), предоставляемого жителям городов (муниципалитетов), независимо от возраста и социального статуса.

Так, например, гимназия №3 представит собственную модель технологий для проектирования образовательной инфраструктуры. Свои образовательные проекты презентует и Сахалинский государственный университет. Кроме этого в рамках форума будут работать площадки естественно-научного экспериментирования, робототехники, образовательного театра, этнокультурного просвещения, профориентационных активностей, полилингвальной направленности и другие.

Подробнее узнать о мероприятиях международного форума «Образование - энергия будущего» можно на официальном сайте проекта.