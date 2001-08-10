Южно-Сахалинск готовится к образовательному форуму
В Южно-Сахалинске продолжается активная подготовка к проведению международного форума «Образование - энергия будущего». В нем примут участие свыше 300 ведущих представителей педагогической общественности из разных регионов России, а также гости из Кореи. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.
С учетом богатого опыта областного центра в сфере международного гуманитарного сотрудничества и территориальной близости стран Азиатско-Тихоокеанского региона в августе островной центр станет площадкой для обмена лучшими педагогическими практиками и инновационными методиками современной системы образования.
В рамках форума будут работать несколько интерактивных и дискуссионных площадок, где участники смогут послушать лекции по проблемам реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), побывать на различных мастер-классах и узнать о новейших тенденциях в этой сфере.
Как рассказали в департаменте образования администрации Южно-Сахалинска, площадки международного форума смогут посетить не только профильные специалисты, но и родительская общественность. Программа проекта также будет актуальна и для представителей бизнес-сообщества, реализующих свои проекты на рынке образовательных услуг. На одной из площадок форума состоятся презентации участников конкурса культурно-образовательных инициатив, направленных на повышение качества общего (включая дошкольное) и дополнительного образования (для детей и взрослых), предоставляемого жителям городов (муниципалитетов), независимо от возраста и социального статуса.
Так, например, гимназия №3 представит собственную модель технологий для проектирования образовательной инфраструктуры. Свои образовательные проекты презентует и Сахалинский государственный университет. Кроме этого в рамках форума будут работать площадки естественно-научного экспериментирования, робототехники, образовательного театра, этнокультурного просвещения, профориентационных активностей, полилингвальной направленности и другие.
Подробнее узнать о мероприятиях международного форума «Образование - энергия будущего» можно на официальном сайте проекта.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:20 Сегодня Госдума одобрила законопроекты «Единой России» о защите медработников и пациентов
10:00 Сегодня Из углегорского детского сада эвакуировали 70 человек
- 09:40 Сегодня Сахалинский легкоатлет с ПОДА успешно выступил на всероссийских соревнованиях
- 10:28 Сегодня Макаровские приставы поймали злостного должника в гостях у другого
- 18:00 12 Июля Рекордное число детских садов ремонтируют в областном центре
12:00 11 Июля Сахалинцев приглашают на мероприятия «Чеховского сквера»
15:35 11 Июля Молодёжный совет создали в Сахалинской таможне
17:52 11 Июля Ещё семь дворов благоустроят в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?