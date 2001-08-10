Тихоокеанское
информационное агентство
18 Июля 2019
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В третьем микрорайоне Южно-Сахалинска завтра отключат холодную воду
18:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В третьем микрорайоне Южно-Сахалинска завтра отключат холодную воду

В связи с ремонтными работами на сети водопровода завтра, 18 июля, будет отключена подача холодной воды в 3-м микрорайоне Южно-Сахалинска. Об этом ТИА "Острова" сообщили в пресс-службе "Горводоканала".
 
Так, с 9:30 до 14:00 водоснабжение будет ограничено по адресам: ул. Поповича - ул. Чехова - пр. Победы - ул. Ленина и жилых домах по ул. Ленина, 219, ул. Амурская, 100, 102, ул. Поповича, 43, 100.

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