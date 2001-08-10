Сахалинских неработающих пенсионеров проконсультируют по вопросам компенсации расходов на проезд

Завтра, 19 июля, с 10:00 до 12:00 специалисты отдела социальных выплат областного отделения ПФР проконсультируют граждан о возможности компенсации стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ПФР.

Такая мера государственной поддержки один раз в два года предоставляется неработающим пенсионерам, получателям страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним.

Компенсация может производиться в виде:

- предоставления специальных талонов на получение билетов, обеспечивающих проезд пенсионеров к месту отдыха и обратно;

- возмещения фактически произведённых пенсионером расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно.

Телефоны для консультаций: 8 (4242) 49-55-91, 49-55-92, 49-55-93.