Специалисты нашли микробы в сахалинской спизуле

В рамках производственного контроля Сахалинская межобластная ветеринарная лаборатория провела исследования партии живого моллюска спизулы. По ее результатам было обнаружено, что почти 3,5 тонны живых моллюсков спилузы заражены клостридиями.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ведомства, это является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Такие бактерии могут быть занесены в пищевую продукцию из воды и почвы, что чаще всего является следствием несоблюдения на перерабатывающих предприятиях ветеринарно-санитарных правил при производстве и хранении. При вакуумной упаковке продукта, в который попали сульфидредуцирующие клостридии, создаются благоприятные условия для их размножения и выработки ими энтеротоксина. При большом количестве этих микроорганизмов и низком иммунитете у отдельных групп людей, употребивших зараженный продукт, могут возникать острые кишечные инфекции – клостридиозы.

Результаты исследований внесены в государственные информационные системы «Веста» и «Сирано», также их направили в центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, российские управления ветеринарии и иные заинтересованные ведомства.

Кроме того, информация будет доведена производителям и владельцам продукции для предотвращения реализации небезопасной мясной продукции.