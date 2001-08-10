Специалисты нашли микробы в сахалинской спизуле
В рамках производственного контроля Сахалинская межобластная ветеринарная лаборатория провела исследования партии живого моллюска спизулы. По ее результатам было обнаружено, что почти 3,5 тонны живых моллюсков спилузы заражены клостридиями.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ведомства, это является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции».
Такие бактерии могут быть занесены в пищевую продукцию из воды и почвы, что чаще всего является следствием несоблюдения на перерабатывающих предприятиях ветеринарно-санитарных правил при производстве и хранении. При вакуумной упаковке продукта, в который попали сульфидредуцирующие клостридии, создаются благоприятные условия для их размножения и выработки ими энтеротоксина. При большом количестве этих микроорганизмов и низком иммунитете у отдельных групп людей, употребивших зараженный продукт, могут возникать острые кишечные инфекции – клостридиозы.
Результаты исследований внесены в государственные информационные системы «Веста» и «Сирано», также их направили в центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, российские управления ветеринарии и иные заинтересованные ведомства.
Кроме того, информация будет доведена производителям и владельцам продукции для предотвращения реализации небезопасной мясной продукции.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 18:00 12 Июля Рекордное число детских садов ремонтируют в областном центре
12:00 11 Июля Сахалинцев приглашают на мероприятия «Чеховского сквера»
15:35 11 Июля Молодёжный совет создали в Сахалинской таможне
15:06 12 Июля Островитянам покажут фильмы, которых не было в прокате на Сахалине
Выбор редакции
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?