За состоянием южно-сахалинских скверов будет следить специальная бригада
Состояние отремонтированных ранее общественных пространств проверили участники выездного совещания под руководством мэра областного центра Сергея Надсадина. Специалисты посетили скверы им. Невельского и в честь 135-летия Южно-Сахалинска, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу агентства по развитию города.
В поездке градоначальника сопровождали руководители МКП «Горархитектура», департамента городского хозяйства, управления дорожного хозяйства и благоустройства, МБУ «Зеленый город». Специалисты оценили сегодняшнее состояние городских скверов, выяснили, насколько общественные пространства соответствуют задумкам архитекторов, а также искали решения для доработки проектов.
Общая проблема городских скверов и общественных пространств, по мнению специалистов, зачастую заключается в том, что подрядчики уходят от проектных решений, заменяя одни детали на другие. Вследствие этого не воплощаются в жизнь интересные идеи проектировщиков. Чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций, необходимо более тщательно следить за выполнением ремонтных работ, считают специалисты. Сегодня скверами занимаются сотрудники МБУ «Зеленый город», в обязанности которых входит лишь наведение чистоты. Для поддержания же объектов в соответствующем виде необходимо привлечь к работе специально обученных людей.
- Речь идет не просто о ежегодном покосе травы на территориях скверов, а о высадке цветов, восстановлении растений, решении общих вопросов благоустройства. Для этого планируется сформировать отдельное звено, специалисты которого будут заниматься только скверами. Уверен, это позволит жителям гордиться общественными пространствами и через годы после окончания строительства, - резюмировал Сергей Надсадин.
Директор МКП «Горархитектура» Андрей Ковальчук считает, что скверы - отдельное пространство, требующее более пристального внимания, чем газоны вдоль дорог.
- Они требуют применения архитектурного решения. Прежде чем приступить к разработке концепции будущего сквера, специалисты выходят на место, общаются с людьми, выясняют их мнение. Чтобы родился проект сквера, разрабатываются 5-6 решений. Общественные пространства должны быть не только красивыми, но и функциональными. Каждая деталь должна логично вписываться в общую концепцию объекта. Человек, приходя в сквер, должен чувствовать себя комфортно, - сказал он.
Выявленные в ходе выездного совещания недочеты в организации зеленых зон, высадке кустарников и деревьев будут решаться в рамках правовых отношений между заказчиками и исполнителями.
Сегодня на территории только Южно-Сахалинска расположены около 20 скверов. Администрация областного центра ежегодно приводит в порядок по 2-3 объекта. Прежде чем приступить к благоустройству любого сквера, эскиз проекта выносится на обсуждение жителей города. Высказанные предложения по мере возможности учитываются при разработке самого проекта. В нынешнем году будет благоустроено общественное пространство, расположенное в районе пересечения улиц Комсомольской и Есенина.
Как отметила присутствовавшая на встрече ландшафтный дизайнер Светлана Пинясова, отличные проектные решения воплощены в скверах Пограничников, Таможенников и Крузенштерна, где применены интересные решения из многолетних цветов.
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