Части жителей Сахалинской области до конца года не придется платить за вывоз мусора
Новые квитанции на оплату вывоза твердых коммунальных отходов получили 80 тысяч сахалинцев и курильчан. Для льготных категорий граждан в платежках значительно снижена стоимость услуги и произведен перерасчет тарифа с 1 января 2019 года, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
– Введенная льгота коснулась всех, кому необходима особая поддержка. Это около четверти сахалинских семей и практически все одиноко проживающие граждане. В июне они получили платежки с новыми цифрами. Расширив перечень льготников, правительство области решило одну из острых социальных проблем, – отметил глава региона Валерий Лимаренко.
В островном регионе действует единый тариф на вывоз мусора – 4 рубля за один квадратный метр жилья. В марте по предложению главы области Валерия Лимаренко эту сумму существенно снизили для льготных категорий граждан. В два раза меньше теперь платят инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, многодетные и студенческие семьи, молодые семьи, имеющие двух и более детей, чьи среднедушевые доходы не превышают величину прожиточного минимума.
Всего один рубль за квадратный метр отдают ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий, а также «дети войны». Низкую стоимость тарифа льготникам компенсируют из областного бюджета.
Ранее льготные тарифы в квитанциях не учитывались, что вызывало вопросы у граждан. Теперь собственники, которые регулярно платили за вывоз мусора, увидели в июньских счетах значительно меньшую сумму. Кроме того, у некоторых сахалинцев и курильчан временно отпала необходимость платить за вывоз мусора. Ранее внесенные платежи распределились на следующие месяцы. Теперь квитанция будет напоминать о том, сколько им «должен» региональный оператор.
Напомним, с 1 января этого года Сахалинская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. В регионе внедрят систему раздельного накопления отходов, вторсырье начнут отправлять на переработку. Кроме того, с 1 сентября в четырех районах будет запущен пилотный проект по переходу на подушевой расчет тарифа за услуги вывоза мусора. Плата будет начисляться, исходя из количества проживающих, а не по числу квадратных метров. В случае признания эксперимента успешным, новая система формирования тарифов будет распространена на всю область.
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