На вопросы предпринимателей ответят в Южно-Сахалинске

В августе в Южно-Сахалинске пройдет уже ставшая традиционной встреча с представителями городского бизнес-сообщества «Бизнес и власть: откровенный разговор. Актуальные вопросы развития потребительского рынка». Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Впервые событие состоялось в 2016 году по инициативе мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина и было призвано дополнить существующие механизмы обратной связи с предпринимателями по формированию комфортной среды для развития бизнеса в областном центре.

«Бизнес и власть: откровенный разговор» - это возможность напрямую задать интересующие вопросы главе города, муниципалитету в целом для поиска совместных решений в интересах развития города, получения конкретных ответов на вопросы, волнующие предпринимателей. Все решения, принятые в ходе круглого стола, будут взяты на контроль.

В ходе очередной встречи планируется обсудить актуальные вопросы развития потребительского рынка: организация нестационарной торговли; выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; реализация функций муниципального контроля. Обозначить интересующую тему предприниматели могут уже сегодня, направив до 8 августа (включительно) письмо на электронную почту: secretary@yuzhno-sakh.ru. При этом в теме электронного письма обязательно следует сделать пометку «Бизнес и власть: откровенный разговор», а в тексте письма указать наименование компании и кратко описать суть интересующего вопроса.

Положительный опыт организации подобных мероприятий дополняет имеющиеся иные постоянно действующие площадки для взаимодействия администрации Южно-Сахалинска с бизнес-сообществом. Напомним, с 2001 года при администрации функционирует консультативный совет по вопросам развития и поддержки предпринимательства, регулярно проводятся городские форумы бизнеса, круглые столы, семинары, встречи в формате открытых дверей.