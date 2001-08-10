В Сахалинской области готовятся к переписи населения

На Сахалине и Курилах началась подготовка к всероссийской переписи населения. Она пройдет в 2020 году с 1 по 31 октября, рассказали ТИА "Острова" в Сахалинстате.

Особенностью переписи 2020 года является то, что при подготовке и проведении будут использоваться современные цифровые технологии. Даже в период подготовки переписи будут использоваться электронные адреса домов, улиц проживания граждан, сопоставлять и накладывать их на цифровые карты городов, районов. Кроме того, перепись будет проходить на электронных переписных листах, которые будут размещены в планшетах переписчиков. Переписчики начнут обход с 4 октября 2020 года. Впервые, параллельно с традиционным учетом населения, будет проходить интернет-перепись, срок которой определен с 1 по 25 октября 2020 года.

В настоящее время утвержден календарный план мероприятий по подготовке, проведению и обработке сведений переписи населения.

Уже сформированы предварительные списки адресов домов — в сентябре этого года их актуализируют регистраторы. Для этого предстоит обойти закрепленный за ними регистраторский участок, сверить наличие домов на местности с выданным им списком и картографическим материалом, при необходимости — внести исправления.

«Затем все данные будут внесены в автоматизированную систему. Это и станет основой для разработки организационного плана проведения переписи населения, определения потребности в переписном персонале», — пояснила руководитель Сахалинстата Ирина Лемзекова.

Она также отметила, что необходимо принять меры для того, чтобы не допустить задвоения сведений о населении и их искажения - перепись населения должна пройти качественно и объективно. Для этого необходимо провести большую информационно-разъяснительную работу с населением. Граждане должны понимать, для чего проводится перепись населения, когда и как она будет проходить, кто ее будет проводить. К этой работе необходимо подключить региональные средства массовой информации, социальные сети.