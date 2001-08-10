Листерии нашли в мясе, привезённом на Сахалин из Новосибирской области

В рамках государственного задания Сахалинской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора проведены исследования проб от партии замороженного мяса свинины производителя из Новосибирской области. В результате лабораторных испытаний в пробе мяса обнаружены бактерии листерии, что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно нормативным документам большинство продуктов должны соответствовать нормативу «отсутствие Listeria monocytogenes в 25 граммах», то есть содержать менее 1,0 клетки бактерии в 25 граммах продукта.

Результаты исследований внесены в государственные информационные системы «Веста» и «Сирано», а также в центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, российские управления ветеринарии и иные заинтересованные ведомства.

Кроме того, информация будет доведена производителям и владельцам продукции для предотвращения ее реализации.