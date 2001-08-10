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16:30, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
До 22 июля в Южно-Сахалинске закроют проезд Библиотечный
Проезд Библиотечный на участке от ул. Амурской до ул. Чехова областного центра закрыт для движения транспорта.
Как сообщили ТИА "Острова" в городской мэрии, ограничения, которые продлятся до 22 июля, связаны с производимыми дорожными работами. Администрация Южно-Сахалинска просит автолюбителей учитывать данное ограничение и заблаговременно планировать схему своего движения в этом районе.
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