Единороссы и молодогвардейцы помогли благоустроить село Чехов

Еще весной жители села Чехов обратились к руководству местного отделения «Молодой Гвардии» с просьбой помочь в обустройстве памятного места. В частности, площадки у Дома культуры, где установлена Доска почета с фотографиями заслуженных жителей села – героями и участниками войны. Здесь проходят сельские праздники, митинги, посвященные Великой Отечественной войне, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального отделения партии "Единая Россия".

Процесс преображения территории начался в апреле и прошел несколько этапов, рассказала куратор молодогвардейцев, и.о. секретаря местного отделения «Единой России» Ирина Киселева. Финансирование на озеленение, а именно - приобретение декоративных вазонов, грунта и рассады осуществилось при помощи ВОО «Молодая Гвардия Единая Россия». Холмское местное отделение «Единой России» подключилось к акции, взяв на себя оплату транспортных услуг по доставке бетонных вазонов до села Чехов, приобретение краски и кисточек для их окрашивания. Финансовую поддержку на благоустройство площадки и укладки брусчатки оказал депутат Сахалинской областной Думы Игорь Осипенко. Ранее на средства гранта фонда «Родные острова» была установлена «Звезда памяти».

В ходе акции к молодежи присоединились жители и представители местной администрации. На днях благоустройство места памяти в Чехове было завершено. На площадке были установлены декоративные бетонные вазоны. В них ребята высадили цветы, также провели уборку территории, покрасочные работы. Теперь площадка стала красивым и уютным уголком села для проведения торжественных общественных мероприятий, первым из которых станет 2 сентября - День освобождения Южного Сахалина и Курильских островов. В акции принял участие начальник штаба молодогвардейцев Игорь Витохин. Сельчане выразили искреннюю признательность всем участникам акции за помощь.

- Мы всегда откликаемся на такие просьбы. Очень приятно, что наши ребята отзывчивы на добрые дела, - сказала Ирина Киселева. – Когда они сами участвуют в таких акциях, не на словах, а на деле, своими руками помогают сохранять и поддерживать в достойном состоянии мемориальные места, тогда есть надежда, что память о подвигах наших предков будет жить и передаваться следующим поколениям.