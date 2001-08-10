Сахалинцам предлагают придумать талисман для «Горного воздуха»
СТК «Горный воздух» объявляет о продлении конкурса на разработку талисмана комплекса. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства спорта.
Напомним, конкурс проходит в два этапа: первый – прием заявок с 22 мая по 22 сентября. Второй – с 23 сентября по конец месяца. Автора талисмана, который и станет символом комплекса, наградят 1 октября.
Предложенный талисман должен быть уникальным изображением и не может быть похожим на существующих героев мультфильмов, фильмов, существующие эмблемы, логотипы, зарегистрированные товарные знаки, талисманы других мероприятий, в том числе спортивных, отражать в себе особенности культуры, истории либо природы Сахалинской области и быть понятным представителям разных возрастов, национальностей и профессий.
Работа может быть выполнена как в цветном, так и в черно-белом изображении, в любой технике, включая компьютерную графику. Обязательное условие – необходимо придумать название талисмана и кратко его описать. Присланные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
Оценка дизайн-проект будет проведена по 100 балльной системе. Организаторы будут учитывать креативность, уникальность, качественный уровень дизайна и универсальность использования талисмана.
Победитель конкурса в качестве награды получит подарки. В дальнейшем талисманы будут использовать на различных спортивных и развлекательных мероприятиях комплекса, а также на сувенирах.
Заявки для участия и конкурсные работы принимаются по адресу: Горького 7/4, информационный центр (южное крыло входной группы ОАУ «СТК «Горный воздух»), телефон 51-11-10 (доб. 117) либо по электронной почте ski-gv@mail.ru.
С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте комплекса.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 12:29 Сегодня Листерии нашли в мясе, привезённом на Сахалин из Новосибирской области
- 09:41 Сегодня Сахалинских неработающих пенсионеров проконсультируют по вопросам компенсации расходов на проезд
10:12 Сегодня Городская свалка загорелась в Южно-Сахалинске
10:36 Сегодня Специалисты нашли микробы в сахалинской спизуле
- 18:00 12 Июля Рекордное число детских садов ремонтируют в областном центре
12:00 11 Июля Сахалинцев приглашают на мероприятия «Чеховского сквера»
15:35 11 Июля Молодёжный совет создали в Сахалинской таможне
15:06 12 Июля Островитянам покажут фильмы, которых не было в прокате на Сахалине
Выбор редакции
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?