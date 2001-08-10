Молодых южносахалинцев приглашают поучаствовать в конкурсе «Моя законотворческая инициатива»

Южносахалинцев от 14 до 30 лет приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Моя законотворческая инициатива». Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу агентства по развитию города.

По информации организатора - национальной системы развития «Интеграция», - конкурс проводится по нескольким направлениям: государственное строительство и конституционные права граждан, бюджетное, налоговое и финансовое законодательство, молодежная, социальная, экономическая и энергетическая политика, образование, наука, здравоохранение, культура, региональное законодательство, оборона и безопасность.

Активные горожане могут до 20 сентября присылать свои законотворческие проекты на электронный адрес: mzi21@mail.ru.

Ознакомиться с положением и условиями участия во всероссийском конкурсе можно на официальном сайте проекта.